Colloqui di lavoro a pagamento, alcuni fermi

Ha permesso di identificare e interrogare i principali responsabili dell'illecito, i quali hanno sostanzialmente ammesso i fatti, l'inchiesta condotta per truffa e violazione della Legge federale sul collocamento e il personale a prestito, in relazione alle promesse di ottenere un'occupazione in Svizzera contro pagamento anticipato di somme di denaro, formulate da persone che dichiarano di intervenire a nome e per conto della Edilmedia Sagl, società con sede a Chiasso.

Lo fa sapere il Ministero pubblico del Canton Ticino, precisando che, allo scopo di tutelare future potenziali vittime, è stato oscurato il sito che diffondeva le informazioni e i moduli utilizzati per realizzare le truffe.

Allo stato attuale, un soggetto potrebbe essere ancora attivo in Italia. Pertanto si suggerisce alle persone che sono alla ricerca di un lavoro di evitare, nel limite del possibile, di condurre le trattative unicamente via internet, di chiedere alle ditte che operano nel settore del collocamento privato di esibire la necessaria autorizzazione rilasciata dall'Ufficio cantonale del lavoro e, soprattutto, di non versare alcuna somma di denaro in via anticipata.

Le indagini, coordinate dal Procuratore pubblico Andrea Gianini, seguono il proprio corso.

(Red)

