Compatti su Piazza del Ponte

Di Andrea Finessi

L’adozione della variante di piano regolatore del comparto di Piazza del Ponte ha l’appoggio di tutto il Municipio, che rappresenta quasi tutti i gruppi politici della Città. È questo sostanzialmente il messaggio che l’Esecutivo del Borgo ha voluto dare ieri nel corso di un incontro con la stampa. Una conferenza durante la quale il Municipio ha nuovamente difeso la bontà delle decisioni che hanno portato alle scelte per Piazza del Ponte, così come fatto a fine agosto nel corso della serata informativa a cui partecipò anche il comitato referendario che si oppone alle modifiche già approvate dal Consiglio comunale.

Il sindaco Carlo Croci, nell’aprire questo momento di incontro, ha fatto una breve introduzione, per andare subito al punto: «Ci sembrava opportuno ribadire i principi generali della pianificazione del Comune approvati dal Consiglio comunale. Per questo abbiamo qui i rappresentanti di tutti i gruppi politici presenti in Municipio per avallare il loro sostegno al progetto».

Dopo una breve cronistoria sul progetto effettuata da Piermaria Calderari, il primo a prendere parola è stato il municipale PLR Samuele Cavadini: «È chiaro che una variante di PR crei discussione, ma ritengo che questa variante abbia un grande vantaggio, ossia realizzare una piazza nel breve termine e così poter respirare la zona, senza precluderne la futura edificazione. Successivamente bisognerà capire ancora come si vuol far vivere la piazza e cosa si vuole creare».

L’adozione della variante di PR per Piazza del Ponte, oltre all’abbattimento dell’ex Jelmoli (demolizione comunque già approvata), permetterebbe un’ulteriore sistemazione del comparto, con l’ampliamento e la tutela della zona verde in via Lavizzari (ora edificabile) e la creazione di una zona pedonale laddove oggi vi è invece un parcheggio. Lo spazio lasciato libero dall’abbattimento dell’ex Jelmoli non sarà al momento utilizzato.

Spetterà alle future generazioni decidere cosa fare, ha ribadito il Municipio. Nel frattempo si vuole rispondere alla richiesta di creare una piazza “degna di questo nome”, così come i cittadini chiedono da anni, ha commentato il leghista Daniele Caverzasio: «Oggi al posto della piazza abbiamo un posteggio, ma dobbiamo creare un punto di incontro. Abbiamo la possibilità di consegnare un libro con le pagine vuote alle future generazione che avranno la possibilità di decidere se vorranno dare dei contenuti pubblici».

Il tema di fondo tuttavia, secondo il socialista Giorgio Comi è quello «della fiducia nell’autorità». Ecco perché, ha aggiunto, si vogliono lasciare aperte le possibilità di decidere in futuro cosa fare sulla Piazza, perché «eventuali progetti edificatori dovranno in ultima istanza essere approvati dai cittadini. Riteniamo ingiusto privare le generazioni future di poter decidere per quello spazio. Speriamo non sia solo uno spazi vuoto, ma pieno di eventi».