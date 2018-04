Conti di Chiasso quasi al pareggio

Chiasso alla fine pareggia quasi i conti, ma pagando un caro prezzo. Oltre all’aumento de moltiplicatore, il Municipio della cittadina taglia sulla progettualità, valutando attentamente anche gli investimenti ritenuti strategici, come ad esempio l’autosilo per la scuola di moda. Conferito inoltre mandato ad uno studio per elaborare idee e proposte per misure strutturali.

Il Consuntivo 2017 presenta infatti un disavanzo di “soli” 12mila franchi, meno dei 257'800 calcolati in sede di preventivo. Le cifre sono state presentate questa mattina a Palazzo civico. A pesare in modo positivo sono state le entrate, con 34,2 milioni di franchi di gettito fiscale, 2,5 milioni meglio di quanto preventivato, mentre le spese sono aumentate: da 62,8 a 65,2 milioni di franchi, tendenza al rialzo che desta preoccupazione.

(Red)