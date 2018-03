Cryptopolis fa sul serio: "Occorre unire le forze"

di Andrea Finessi

Blockchain, criptovalute, ICO, smart-contracts, bitcoin, etherium, token... sono le nuove parole del vocabolario chiassese, per ora ancora riservate agli addetti ai lavori che parlano questa nuova lingua della finanza e della tecnologia, ma che presto potrebbero entrare nel vocabolario di tutti e di tutto il Cantone, qualora anche il Governo ticinese dovesse decidere di sostenere il fermento che si sta creando intorno a questo nuovo paradigma di trasmissione dei dati che sta rivoluzionando internet e non solo, ossia la blockchain. Un fermento dal basso che continua a crescere, ma che ha bisogno di essere supportato anche dall’alto per poter fare un salto come è capitato alla Crypto Valley di Zugo, che gode del sostegno del Governo e che oggi raggruppa oltre 550 soci, tra aziende e investitori. A Chiasso c’è invece Cryptopolis, che continua a lavorare per diffondere e far conoscere la cripto-logica dietro la blockchain. Giusto ieri si è riunita in assemblea per imporre ai soci un nuovo passo di marcia, ma quello in cui molti ripongono speranze - in primis la stessa Cryptopolis e il Comune di Chiasso - è la risposta che arriverà dal Consiglio di Stato alla mozione dello scorso ottobre firmata dal granconsigliere Paolo Pamini: “Lanciare un segnale di fiducia al FinTech ticinese accettando il pagamento in bitcoin” per i servizi del Cantone. A fare da apripista a questa possibilità, non solo in Ticino, ma nel mondo, è stato il Comune di Chiasso, la cui apertura al pagamento delle imposte tramiete bitcoin (per vincoli di legge trasformati in franchi al momento dell’incasso) è stata una notizia che ha fatto il giro del mondo in poche ore. Tuttavia più che l’accettazione dei pagamenti in criptovaluta, il vero segnale che il Cantone potrà dare sarà nella posizione che prenderà su tutto l’ambito blockchain, se apertura e stimolo, magari con altre iniziative concrete, oppure di chiusura. In quest’ultimo caso, va detto che per il Ticino sarebbe un po’ come remare controcorrente rispetto a quanto sta accadendo nei palazzi di Berna: non solo il Consigliere federale Johann Schneider-Ammann a fine gennaio ha detto che la Svizzera deve diventare «la prima crypto-nazione» (altra notizia che è rimbalzata in tutto il mondo), ma anche l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) a metà gennaio ha diramato le linee guida sulle ICO, ossia le offerte di moneta iniziale che avvengono con la creazione di nuove criptovalute. La rivoluzione blockchain è già entrata con forza in Svizzera, il Ticino saprà salire sul treno?

Se lo augurano soprattutto Ramona Gallo e Athos Cereghetti, rispettivamente presidente e vicepresidente di Cryptopolis che ci hanno raccontato, davanti a un caffé, che si confrontano ancora con molto scetticismo e sospetto, ovviamente davanti alle criptovalute. Un passaggio comprensibile, ci spiega Ramona Gallo, di professione avvocato: «È chiaro, non ci sono ancora delle regole e ci sono delle consuetudini, ma una volta fissata la normativa questo è il futuro. Ora come ora però c’è bisogno dell’apporto di tutti». Anche e soprattutto all’associazione, che finora vive soprattutto del volontariato di gente appassionata alla novità. Però questa “novità” ora richiede anche gente che si prepari a regolamentare una tecnologia che c’è già e andrà avanti, indipendentemente da Chiasso o da Zugo: «Ora servono professionisti e serve formare le persone, non solo tecnici, ma anche nelle aziende e nelle istituzioni. Noi stiamo unendo le nostre forze per capire dove andare e come regolamentare la tecnologia». Ma qual è lo scopo di un’associazione come Cryptopolisi, a Chiasso o in Ticino, pensando in grande? «Noi dobbiamo fare da trait d’union tra le aziende del fin tech e la società - ci dice Athos Cereghetti -. La blockchain sarà il nuovo modo di lavorare, noi crediamo di essere stati lungimiranti, pensando di aver dato una lettura a questo mondo». «Molti ritengono che dietro ci sia una grande speculazione, ma chi la pensa così è ancora indietro», prosegue Ramona Gallo. «Bisogna capire che non si potrà più farne a meno. Questo è solo un passettino dell’evoluzione». Tra chi lo ha già capito ci sono i giovani, come le due studentesse del liceo di Mendrisio che hanno chiesto a scuola di tenere una presentazione sulla blockchain. Un’occasione a cui Cryptopolis non mancherà, in aprile, ma che dimostra quanto i giovani siano affamati di informazioni e formazione sulla cripto-logica.