"Dipendenti del settore bancario esauriti"

La denuncia arriva dal sindacato OCST, che punta in particolare il dito su quanto sta succedendo in un call center di Chiasso del Credit Suisse. Ma la banca respinge le accuse.

"Nel settore impiegatizio e bancario, tradizionale sbocco per i lavoratori residenti, si assiste ad un grave e costante deterioramento delle condizioni di lavoro e ad un aumento molto forte della pressione sui dipendenti. Una condizione permanente di stress può condurre ad esaurimento psichico". Questa la situazione denunciata dall’Organizzazione cristiano-sociale ticinese (OCST). Vessazioni e sfruttamento che sarebbero all’ordine del giorno in un call center di Chiasso, attivo per conto della banca Credit Suisse.

"Anche nel settore terziario si può ledere la dignità dei lavoratori: sfruttati e abbandonati al primo cedimento. Questo accade nei piccoli uffici, nelle fiduciarie, nei call center delle assicurazioni, ma anche nelle grosse banche: la situazione descritta in questo documento è quella del call center per la vendita di prodotti bancari del Credit Suisse di Chiasso", scrive il sindacato, riportando parte delle testimonianze arrivate ai sindacalisti.

E la storia sarebbe sempre la stessa: durante il colloquio di lavoro i responsabili dimostrano di essere accomodanti; promettono formazione e sostegno. Tutto cambia il primo giorno di lavoro: la formazione promessa avviene tramite un sito, costretti a raggiungere obiettivi ambiziosi che crescono con il passare dei mesi e degli anni e vengono verificati in pressanti colloqui mensili. Quando la pressione aumenta, e magari il dipendente fa qualche richiesta, si interviene con l’introduzione di un periodo di valutazione intermedio: non superarlo può significare perdere il posto di lavoro. Esaurita la produttività del dipendente interviene una pratica aggressiva di licenziamento: si chiede di consegnare una lettera di licenziamento entro una data stabilita; il dipendente che lo farà potrà sperare in un ricollocamento interno.

"Una gestione del personale basata sulla paura e sul ricatto, il continuo ricambio di personale che ne consegue non sono un bene, oltre per chi li subisce, per l’azienda e i suoi clienti. Uno sviluppo del personale, come concepito tradizionalmente dal sistema bancario svizzero, che seguiva la crescita dei propri dipendenti a partire dal termine della formazione, è più proficuo e più desiderabile dal punto di vista sociale, etico, ma anche economico", evidenzia quindi l’OCST, chiedendo all’azienda di rivedere i metodi di gestione del personale.

Niente di tutto ciò sarebbe invece avvenuto secondo Credit Suisse, che respinge le accuse. Gabriela Cotti Musio, portavoce dell’istituto di credito, ai microfoni di Teleticino ha spiegato: "Abbiamo un iter molto chiaro da seguire in caso un collaboratore non raggiunga ripetutamente gli obiettivi fissati. Questo processo, chiaramente definito e regolamentato, non avviene dall’oggi al domani e sempre nel pieno rispetto degli obblighi di legge". "Da notare – ha poi aggiunto - che si tratta di un call center che ha dei tassi di fluttuazione più alti rispetto ad altri settori della banca, in linea con il settore dei call center. Per molti giovani questo lavoro rappresenta un trampolino di lancio: vi lavorano per qualche anno acquisendo grande esperienza e poi trovano altre occupazioni all’interno o all’esterno della banca". "Il fatto che vi siano periodicamente delle dimissioni è quindi del tutto normale", conclude.

