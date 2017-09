Esce dal posteggio, si scontra con una moto

Si è risolto con il ferimento, apparentemente non grave, di un motociclista, l'incidente avvenuto mercoledì pomeriggio a Sigirino, in via Sigirino. Stando alle prime informazioni raccolte un motociclista, che percorreva la via in salita, non si è accorto che da un posteggio privato stava uscendo una Mercedes immatricolata in Ticino e, malgrado una frenata di emergenza, non è riuscito ad evitare l'impatto con il veicolo. A causa dell'urto lo sventurato è caduto a terra ferendosi.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano con un'ambulanza ed un'automedica che hanno prestato le prime cure al ferito, in seguito trasportato al pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Sul posto anche la Polizia Cantonale per i rilievi di rito e la Comunale per il disciplinamento del traffico.

(Red)