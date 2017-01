Fermato a Chiasso un marocchino ricercato

Un 36enne di origine marocchina è stato arrestato perché ricercato. Ieri, nell'ambito dell'emergenza migratoria al confine italo-svizzero, le autorità elvetiche, in esecuzione dell'accordo di riammissione, hanno riconsegnato alla Polizia di frontiera di Ponte Chiasso (Como) un sedicente cittadino libico fermato nella stazione di Chiasso a bordo di un treno proveniente da Milano.

Sprovvisto di documenti è stato sottoposto a fotosegnalamento: è emerso che si trattava di un marocchino di 36 anni ricercato dal 2015. A suo carico pendeva un ordine di carcerazione per l'espiazione di 10 mesi e 6 giorni di reclusione emesso dalla procura di Imperia il 22 ottobre 2015, per un cumulo di pene per diversi reati. Terminati gli accertamenti, la polizia italiana ha fatto scattare le manette e per lui si sono aperte le porte del carcere.

(Ats)