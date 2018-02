Fiamme a Chiasso, un palazzo evacuato

Un incendio è divampato questa mattina, poco dopo le 5, in un capannone industriale di una ditta di pavimentazione stradale in viale Carlo Stoppa a Chiasso. Le fiamme sono scoppiate all'interno di un magazzino materiale e hanno intaccato rapidamente il tetto causando ingenti danni.

A titolo precauzionale la Polizia, che ha diramato una cosiddetta "allerta senza sirene", ha provveduto a far sfollar un palazzo attiguo. Gli inquilini hanno trovato rifugio presso la vicina Casa anziani e già poco prima delle 8 hanno potuto rientrare nei loro appartamenti dato che la palazzina è stata dichiarata agibile. La popolazione della zona (viale Stoppa, via Soldati, via Puccini e via Como) è stata fin da subito invitata a tenere chiuse le finestre fino a nuovo avviso, anche se la Polizia precisa che non vi sono pericoli derivanti da sostanze inquinanti.

Sul posto sono intervenuti in forza i pompieri di Chiasso oltre agli agenti della Polizia Cantonale e Comunale, assieme anche ai funzionari della Sezione della protezione dell'aria dell'acqua e del suolo del Dipartimento del territorio. Al momento non sono note le cause che hanno generato il rogo.

(Red)