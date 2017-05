Fiamme in un appartamento a Chiasso

(LE FOTO) L'incendio è avvenuto alle 12 in una palazzina di Via Guisan. Nessun ferito. Il rogo ha interessato la cucina.

Lunedì, attorno alle 12, in un appartamento situato al terzo piano di un palazzo in via Guisan a Chiasso, è divampato un incendio nella cucina. Sul posto sono prontamente intervenuti i pompieri della città di confine che hanno domato il rogo prima che si propagasse al resto dell’appartamento.

Una volta spente le fiamme i pompieri hanno provveduto a liberare i vani dal fumo presente. A titolo precauzionale sono intervenuti anche i soccorritori del SAM ma nessuno avrebbe riportato conseguenze fisiche. Via Guisan è stata chiusa al traffico dagli agenti della Polizia Comunale mentre quelli dell Cantonale hanno effettuato i rilievi del caso. Al momento non sono note le cause che hanno generato il rogo che ha distrutto il locale.

(Red)