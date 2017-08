Finisce con l'auto nel lago

Curioso incidente venerdì pomeriggio, poco prima delle 18:00, presso il Lido di Melano. Il conducente di un’Audi con rimorchio stava scaricando la barca nel lago. Per motivi da stabilire l’auto è indietreggiata finendo completamente nel Ceresio. Illeso il conducente. Sul posto i pompieri di Mendrisio. I militi hanno dapprima messo in sicurezza la zona, anche per scongiurare un eventuale inquinamento delle acque. Dopodiché hanno iniziato le operazioni di recupero. È intervenuta anche la Polizia per gli accertamenti del caso. Attorno alle 20:15 l’auto è stata recuperata mediante un carroattrezzi della SCSS coadiuvato dai pompieri di Mendrisio e la Polizia Lacuale.