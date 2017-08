Girini da salvare a Novazzano

Nella località Pra Coltello un intervento per la rinaturazione dei boschi, attraverso la creazione di nuove zone umide per preservare gli anfibi in estinzione.

di Andrea Finessi

Salvare il mondo in cui viviamo, la nostra terra, lascito per i nostri figli, si fa a piccoli passi. Fosse anche salvando un girino, che poi diventerà una rana e farà altri girini che daranno da mangiare ad altri animali, che alla fine nutriranno l’uomo, in un sistema perfetto che è la natura in cui gli esseri umani, anziché comportarsi sempre da padroni, dovrebbero comportarsi come ospiti. Non è ideologia ambientalista, è senso di responsabilità.

Chi vive in Svizzera ha la fortuna di risiedere in un Paese in cui le istituzioni sono attente anche ai girini, perché ci sono persone che riconoscono l’importanza e il valore della biodiversità. Una ricchezza preservata anche dall’Ufficio natura e paesaggio che ha promosso un progetto di rinaturazione dei boschi di Novazzano, nello specifico attraverso il miglioramento del potenziale naturalistico del comparto Pra Coltello.

Si tratta di ripristinare il sistema idrico perduto negli anni, creando anche nuovi punti d’acqua idonei alla colonizzazione di specie animali e vegetali protette, minacciate di estinzione. In particolare si vorrebbe ricreare l’ambiente ideale per preservare una specie sulla lista rossa, ovvero la rana di Lataste, simpatico anfibio che i più anziani momò sicuramente ricordano.