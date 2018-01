Gli occhi e le orecchie della Città

di Andrea Finessi

Chi ha pensato che il processo di fusione di Mendrisio sarebbe finito nel momento in cui si è arrivati al voto, dopo aver stilato i patti aggregativi, fatto serate di incontri, messo il timbro della Città sulle carte, probabilmente non è di Mendrisio. O perlomeno in questi ultimi anni non ha vissuto da vicino la realtà di dieci Comuni che hanno unito il loro territorio e soprattutto i cittadini di queste piccole o grandi comunità. Siamo infatti ancora in pieno processo aggregativo e probabilmente ci vorranno ancora anni prima di finire questo percorso. Ancora oggi infatti si cerca di consolidare questa nuova Città e un ruolo fondamentale in questo mutamento l’hanno assunto le Commissioni di quartiere che, da entità con una funzione inizialmente consultiva, negli ultimi anni hanno acquisito sempre più importanza . Lo chiedevano i cittadini, il Municipio se n’è reso conto e nel tempo è cambiato lo stato delle cose, tanto che l’Esecutivo ha da poco modificato il regolamento comunale di Mendrisio istituzionalizzando la funzione anche “propositiva” di questo organo.

Una prima iniziativa concreta in questo senso, sotto gli occhi di tutti, sarà il ciclo di serate che prenderà il via martedì prossimo con Rancate, dove l’autorità cittadina - ovvero il Municipio - incontrerà i cittadini per affrontare temi che riguardano in particolare gli abitanti del quartiere. L’appuntamento, che avrà luogo alle ore 20.15 nell’aula magna del centro scolastico di Rancate in via Molino Nuovo, servirà a discutere di che cosa è stato fatto e che cosa rimane da fare in ambito di patto aggregativo, di quanto previsto dal Piano delle opere della città per il quartiere, nonché della viabilità di Rancate (le zone 30 – Via della Posta – gli interventi eseguiti nell’ambito della riorganizzazione dello svincolo autostradale e le implicazioni per Rancate – la nuova strada industriale – la bretella della Montagna).