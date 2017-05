Grave incendio a Brusino Arsizio

(LE FOTO) Le fiamme questa mattina attorno alle 4.15 hanno distrutto una casa in via Lungolago Roncaiolo, dove sono intervenuti i pompieri di Mendrisio e Chiasso. Nessun ferito.

Un incendio è divampato questa mattina, sabato, attorno alle ore 4.15, in un’abitazione di via lungolago Roncaioli a Brusino Arsizio. Sul posto sono intervenuti in forze i pompieri di Mendrisio e Chiasso (con il supporto di un'autoscala) che hanno subito iniziato a domare le fiamme, sviluppatosi nel sottotetto, e che nel frattempo si stavano propagando all’intera struttura, minacciando anche quelle attigue.

I due inquilini presenti nel immobile al momento del sinistro sono stati evacuati e non hanno riportato conseguenze fisiche. Sul posto, a titolo precauzionale, anche i soccorritori del SAM. La Polizia Cantonale, in collaborazione con la Comunale di Mendrisio, ha isolato la zona e chiuso al traffico il tratto di strada interessato dal sinistro. Al momento non sono note le cause che hanno generato il rogo.

(Red)