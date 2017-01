Haiti non è stata dimenticata

di Andrea Finessi

Ancora una volta il Mendrisiotto ha mostrato il suo animo generoso. Anche questo Natale infatti la tradizionale colletta natalizia svolta in diverse parrocchie del distretto ha permesso di raccogliere decine di migliaia di franchi che serviranno per portare avanti un progetto diocesano in aiuto della comunità di Anse à Veau-Miragoâne (nella provincia di Nippes) ad Haiti, flagellata dall’uragano Matthew. In totale, ci racconta l’arciprete di Balerna don Gian Pietro Ministrini, sono stati raccolti 54.200 franchi, i quali serviranno per la ricostruzione della scuole e la formazione degli insegnanti.

Una raccolta a cui hanno partecipato, con modalità diverse, le parrocchie di Balerna, Mendrisio (compresa Presenza-Sud), Novazzano e Vacallo, ma anche Coldrerio, Castel S. Pietro, Salorino e le sette comunità parrocchiali del Comune di Breggia (Sagno, Morbio Sup., Caneggio, Bruzella, Cabbio, Muggio, Scudellate) che hanno dato il loro contributo al progetto. Senza dimenticarsi che a queste si sono aggiunte altre adesioni spontanee, come quella dell’Associazione Medaglia Miracolosa di Mendrisio o delle coppie di fidanzati partecipanti all’ultimo corso vicariale prematrimoniale, le quali hanno deciso di fare una donazione per l’iniziativa. Tante le idee messe in campo dalle persone che hanno voluto dedicare il proprio tempo e le proprie risorse per la “lontana” popolazione haitiana, tra chi ha cucinato torte da vendere al banco del dolce a chi ha confezionato corone d’avvento, fino alla partecipazione alla S. Messa destinata specificatamente per la colletta e Haiti. Il denaro verrà spedito nei prossimi giorni nella diocesi di Anse à Veau-Miragoâne, in modo da iniziare la ricostruzione degli edifici distrutti prima dal terremoto e poi dal recente uragano.

«Haiti sembra un luogo lontano e temevo che non avremmo raggiunto le cifre degli scorsi anni, - ci confessa don Gian Pietro - ma evidentemente questo gesto natalizio di generosità è entrato nei cuori delle persone. Certo non basteranno i nostri 54mila franchi, ma contribuiranno a costruire queste due scuole volute dalla diocesi. Ora si tratta di trovare persone che intendano anche andare ad aiutare là ad Haiti». Come ci spiega infatti il sacerdote, il vescovo don Valerio Lazzeri è alla ricerca di persone da inviare ad Haiti per poter formare dei docenti, mentre le scuole vengono costruite. Il progetto viene coordinato dalla Conferenza Missionaria della Svizzera italiana (www.cmsi.ws Tel. 091/966.72.42) che è alla ricerca di 3-4 persone con un elevato livello di istruzione (docenti in pensione, universitari) da selezionare, disposte a restare un anno ad Haiti.