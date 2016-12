I migranti e l'Oratorio di Stabio

L’Oratorio della parrocchia condotta da don Andrea Radziszowski già da diversi anni per un giorno alla settimana apre le sue porte per offrire accoglienza.

di Andrea Finessi

Non c’è soltanto la parrocchia di Chiasso impegnata sul fronte dell’accoglienza dei migranti. Esistono altre realtà, in Ticino dove, senza clamore, alcune persone si sono prese l’impegno di offrire il proprio tempo a chi è arrivato qui da lontano con poco o nulla e chiede aiuto. Una di queste realtà è Stabio, dove l’Oratorio della parrocchia condotta da don Andrea Radziszowski già da diversi anni per un giorno alla settimana apre le sue porte allo straniero, al richiedente l’asilo, per offrire quello che la grande macchina assistenziale della segreteria di Stato della migrazione non offre, ossia l’accoglienza.

Come ci racconta il diacono Marcel Mattana, assistente spirituale ai migranti che tutti i venerdì porta decine di ragazzi dalla Protezione civile fino all’oratorio di Stabio, se «nel centro di Chiasso c’è chi si occupa dei loro bisogni materiali, dell’assistenza, è fuori che i richiedenti l’asilo scoprono però l’accoglienza: la gente li accoglie per quello che sono, con la loro storia e la loro cultura».

