Il centro di Rancate sfiora il limite

Nella notte tra sabato e domenica hanno stazionato 145 persone su 150 posti letto disponibili. In mattinata visita di Norman Gobbi per valutare la situazione.

Durante la seconda settimana di settembre ci sono stati più tentativi di entrare illegalmente in Svizzera rispetto alla settimana precedente. Il Corpo delle guardie di confine (CGC) ha censito 1405 casi, di cui 1211 in Ticino (in aumento rispetto alle due settimane precedenti, durante le quali si erano registrate rispettivamente 1.013 entrate illegali e precedentemente 756) .

Nella prima settimana erano rispettivamente 1164 e 1013 casi. Si tratta di casi di tentativi di entrate e non di persone, perché a volte una persona ci prova più di una volta oppure i migranti tentano di traversare la frontiera in gruppo, precisa il CGC.

Malgrado l'aumento, le cifre non sono comunque a livello dei record di luglio e agosto. Il mese scorso in Ticino sono state registrate 6376 entrate illegali, con un picco di oltre 2000 in una settimana.

Conseguentemente al numero di entrate illegali sono aumentati tuttavia anche i respingimenti, le cosiddette "riammissioni" verso l'Italia. Una situazione che ha messo sotto pressione il centro di emergenza per il dispositivo di riammissione, che nella notte tra domenica e lunedì si è riempito al punto da sfiorare il tetto massimo di posti consentiti, 150. Il direttore del Dipartimento delle Istituzioni Norman Gobbi infatti ha postato dal suo profilo Twitter: "Visita questa mattina a #Rancate dopo una notte da record (145 presenze). Il lavoro di riammissione è ripartito ma arrivano già dei nuovi".

Da noi contattato, il Consigliere di Stato non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni, ma ha fatto sapere di essersi voluto recare a Rancate per una visita non pianificata in modo da constatare personalmente il funzionamento del servizio.

Si tratta comunque della prima volta che il centro raggiunge il limite. Nel caso in cui si superasse la capienza di posti letto, come già detto in passato dalle Istituzioni, bisognerà ricorrere nuovamente ad uno o più centri di emergenza del dispositivo ACCO a Chiasso, Coldrerio, Vacallo o Castel San Pietro.

(Ats/AFIN)

