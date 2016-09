Il Kiwanis tende la mano e fa rete

di Andrea Finessi

Non solo Kiwanis, non solo club, ma un gruppo di persone attive nel Mendrisiotto che hanno voglia di fare e si muovono in più ambiti per promuovere iniziative benefiche, culturali e sociali. Questo è il Kiwanis Club che si è (ri)presentato ieri a Mendrisio, convocando la stampa per far sapere che il club di filantropi momò vuole farsi più vicino non solo ai grandi progetti che da anni promuove e sostiene, ma anche per far sapere alle famiglie e ai singoli che Kiwanis c’è ed è pronto ad aiutare chi ha un bisogno. In special modo se legato ai bambini e ai ragazzi. «A volte ci confondono con la massoneria», dicono col sorriso i membri, parlando di cos’è il Kiwanis. La realtà infatti è lontana dagli elitari club aristocratici: presente a livello regionale dal 1982, il Kiwanis Club del Mendrisiotto raduna persone che hanno voglia di fare del bene al prossimo. Nel Mendrisiotto è noto per la “roulotte blu” dello champagne, ma sono numerose le iniziative che sostiene anche senza grandi proclami. Come ha spiegato ieri il neo presidente Marco Armati, affiancato da Paolo Barro, futuro Luogotenente Governatore Kiwanis del canton Ticino, «richieste di aiuto e sostegno ci sono, ma ne vorremmo di più. Ci piacerebbe che si crei una sorta di aiuto a “km zero” per tutto quello che ha uno scopo sociale». Ad esempio, dice Marco Armati, «la famiglia che vorrebbe mandare i figli a fare la gita scolastica ma la cui spesa risulta insostenibile: sembra una piccola necessità, ma per quella famiglia è importante e per noi sarebbe un aiuto sostenibile».

Non si tratta però di tirare fuori “solo” soldi, perché i 39 membri del Club del Mendrisiotto, assicurano, quando possibile mettono a disposizione “braccia” e soprattutto la risorsa più preziosa, il proprio tempo. Quello che comunque caratterizza in particolare il Club momò è la partecipazione, al suo interno, di diversi membri attivi anche in altre associazioni e attività legate al Mendrisiotto, come dimostrato dalla presenza, all’incontro stampa di ieri, di rappresentanti dell’Organizzazione turistica del Mendrisiotto, con la direttrice Nadia Lupi, della Società dei commercianti del Mendrisiotto con il presidente Paolo Pellegrini, della Vineria dei Mir, del Club del Tappo, dell’associazione Gruppo ricreativo SAM e SMDR. Un punto di incontro, quello del Kiwanis, che permette quindi di fare una “rete” di solidarietà, ha spiegato Paolo Barro e indirizzare quindi più fondi verso un’unica direzione. Non si è ancora giunti alla creazione di una vera e propria rete di rapporti tale da indirizzare le forze delle numerose associazioni sul territorio e incanalare quindi le risorse verso un solo progetto, ma sicuramente questo è un primo passo.

Per l’anno Kiwanis appena iniziato, dopo la presenza al Tappo alle Cantine, il Kiwanis sarà presente alla prossima Sagra dell’Uva con il suo chiosco champagne e con qualche proposta in più. Novità di quest’anno inoltre sarà il lancio, a partire da ottobre e una volta al mese, del “Kiwaperol” all’Ataeneo del vino, coinvolgendo altre associazioni benefiche. Particolarmente importante sarà poi una nuova iniziativa ancora in preparazione, prevista per maggio-giugno, durante la quale si vogliono coinvolgere i giovani: l’idea è quella di riuscire ad organizzare nel Mendrisiotto un festival musicale regionale durante il quale si terranno anche momenti di incontro e workshop con i ragazzi, ma è ancora tutto in costruzione. Il primo Club nasce a Detroit nel 1915 su slancio di Allen Browne, che riunisce persone sotto la parola Kiwanis, che in un dialetto indiano significa: “A noi piace mettere insieme i nostri talenti”. Kiwanis Club Mendrisiotto (www.kiwanis-mendrisiotto.ch), fa parte degli 8.611 club del Kiwanis International, che 286mila kiwaniani e kiwaniane, essendo il Kiwanis uno dei pochi club con presenza femminile.