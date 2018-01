Il saluto del “papà” di Mendrisio

Il sindaco di Mendrisio Carlo Croci lascerà definitivamente la politica il prossimo 22 marzo. In una sala del Consiglio comunale gremita di amici, famigliari e giornalisti Croci lo ha ufficialmente annunciato, ripercorrendo i suoi 30 anni di carica alla guida della Città di Mendrisio.

Un Comune diventato Città con lui, unendo il territorio e portando avanti innumerevoli progetti: dall’Accademia di architettura, "il più bel messaggio che ho firmato" ha detto, fino al CPi. Tante anche le iniziative, dal VEL che ha contribuito a portare una nuova mentalità sulla mobilità, fino ai mondiali di ciclismo a Mendrisio. Tanti anche i ricordi e gli aneddoti di quella che Croci definisce come un’esperienza umanamente "straordinaria" e arricchente, per le persone conosciute e le esperienze vissute.

"Lascio - ha concluso Croci - come papà di Mendrisio, ma ho voglia di continuare ad essere lo zio, il nipote e il fratello di questa Città. Auguro che resti sempre il Magnifico Borgo".

"Si chiude un'era per l'intera Città"

La Sezione PPD e GG di Mendrisio ringrazia Carlo Croci per quanto fatto per l'intera Città di Mendrisio. Al sindaco dimissionario la sezione riconosce l'abilità di aver sempre saputo dialogare con tutte le forze politiche, mediando sempre soluzioni che fossero a vantaggio dell'intera comunità. "Uomo appassionato e instancabile lavoratore, ha portato a termine importanti progetti per Mendrisio. Su tutti l'aggregazione comunale, che in tre distinte tappe ha disegnato il territorio della nuova Città. Visionario, è stato determinante nell'arrivo a Mendrisio dell'Accademia di Architettura e si è impegnato per l'importante progetto VEL e per il conseguimento del marchio di Città dell'energia. Ha per anni gestito con oculatezza le finanze comunali permettendo alla Città di conservare un moltiplicatore molto attrattivo e di aumentare il proprio capitale", si legge in un comunicato stampa.

Il PPD indica Marco Romano quale successore

"Con la partenza di Croci si chiude un'era per l'intera Città", sottolinea la Sezione PPD e GG, che aggiunge di essere però fiduciosa che Mendrisio potrà continuare a crescere anche in futuro grazie a forze giovani e seguirà con attenzione i prossimi mesi per capire chi ne prenderà la guida. Il gruppo PPD e GG fa sapere che sosterrà alla carica di sindaco Marco Romano, "forte della sua esperienza di parlamentare federale, consigliere comunale dal 2004 al 2016 e successivamente di municipale".

Il posto lasciato vuoto da Croci all'interno dell'Esecutivo sarà occupato da Paolo Danielli, capogruppo in Consiglio comunale dal 2012 e professore di fisica al Liceo di Mendrisio.

Nell’edizione di domani del GdP, ripercorreremo i 30 anni di attività che hanno segnato indelebilmente la Città di Mendrisio.

(Red)