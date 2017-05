Il villaggio di Tremona prende vita

(LE FOTO) Grazie a speciali occhiali 3D sarà possibile percorrere i viottoli del sito archeologico e "vedere" come si viveva nel Medioevo. Un progetto unico nel suo genere in Svizzera.

A partire dal 25 maggio il sito archeologico di Tremona-Castello, nel Mendrisiotto, prenderà ancora di più vita. Lo farà grazie a un'importante progetto, che permetterà ai visitatori di camminare lungo i viottoli del villaggio medievale, guardando il passato che si sovrappone al presente e ascoltando un racconto che si trasforma in una vera esperienza emozionale e didattica.

Il tutto sarà reso possibile grazie a speciali occhiali 3D, che trasformeranno la visione in realtà, e che saranno da indossare a partire dal punto in cui si trova il primo pannello didattico. Da qui e con indosso gli occhiali, la visita sarà accompagnata da immagini e informazioni che si sovrapporranno a ciò che chiunque può comunque vedere quando entra nel perimetro del parco.

Il software all’interno degli occhiali permetterà ai visitatori di scoprire e di vedere con i propri occhi molto di ciò che oggi non è più visibile, aiutandoli a tornare nel Medioevo per comprendere come si viveva nel villaggio. Si tratta di un progetto di “realtà aumentata" assolutamente innovativo e unico nel suo genere in Svizzera.

L’ambizione è quella di attirare, oltre al pubblico interessato al parco, anche quel pubblico curioso ed attento alle proposte tecnologiche in ambito turistico che potrebbe quindi risultare un nuovo pubblico per un parco archeologico. Una grande opportunità per divulgare gli interessanti contenuti scientifici del parco, di un trampolino di lancio che proietta questa visita nel panorama delle “esperienze” da vivere.

Per ulteriori informazioni: www.parco-archeologico.ch

