La Fondazione AGIRE lascerà Chiasso

A fine anno il Tecnopolo chiassese verrà chiuso e tutte le attività ancora insediate verranno centralizzate nella sede di Manno, per favorire la messa in rete delle start-up.

di Andrea Finessi

Dall’inizio del 2018 tutte le attività digitali attualmente ubicate presso la sede della Fondazione AGIRE di Chiasso saranno trasferite a Manno, concludendo di fatto l’avventura del Tecnopolo del Mendrisiotto. La notizia, trapelata nelle scorse ore, ha destato nell’amministrazione della cittadina un certo sconcerto alla luce di una strategia di sviluppo economico del Comune di Chiasso che sta sostenendo le nuove realtà imprenditoriali nel settore Information & Communication Technology (ICT). La Fondazione AGIRE ha confermato il trasferimento, aggiungendo tuttavia che continuerà a sostenere le attività innovative del settore.

Il direttore operativo Lorenzo Ambrosini, da noi contattato, ha spiegato che attualmente il Tecnopolo Ticino di Manno «conta ormai quasi una cinquantina di imprese» e che in questa sede più grande «è stato possibile implementare una serie di servizi e soprattutto favorire l’incontro reciproco tra imprenditori». Ne sono nate dunque delle sinergie tra start-up che hanno permesso di sviluppare progetti comuni, scambio di personale e know how. L’apertura di Chiasso è stata tuttavia una sperimentazione che ora è giunta al termine ed è arrivato il tempo di fare un bilancio, con un risultato evidentemente negativo: «In vista del termine della fase “pilota” a Chiasso (per fine dicembre, ndr), il Consiglio di Fondazione AGIRE ha pertanto deciso, per permettere anche alle start-up del settore digitale di approfittare al massimo dei servizi e della messa in rete garantita da una location con la necessaria massa critica, di trasferire le attività digitali a Manno» conferma Ambrosini, il quale tiene però a precisare che «non c’è nessun disimpegno rispetto a Chiasso».

«La Fondazione AGIRE, e con essa tutti i suoi membri, continuerà infatti a sostenere con convinzione le attività digitali a Chiasso, alcune già in corso e altre in fase di pianificazione, nell’ambito del Sistema Regionale d’Innovazione Ticino (SRI)». Un esempio a tal proposito è il sostegno della Fondazione alla manifestazione di Hack the City che, tramite due serate pubbliche e la maratona di programmazione, dal 31 agosto al 3 settembre 2017, promuove la diffusione di una cultura imprenditoriale e la nascita di nuovi progetti. Si tratta di un evento che «si integra nella strategia della Fondazione AGIRE a sostegno dell’innovazione e dello sviluppo tecnologico, quale contributo all’incremento della competitività delle aziende sul territorio e alla creazione di posti di lavoro altamente qualificati».