La prima messa di fra Simone Robbiani

I giovani che decidono di farsi sacerdote e di seguire la via della consacrazione sono sempre stati preziosi, ma ancora di più oggi in cui coloro che decidono di accogliere Cristo nel proprio cuore e seguire la sua chiamata sono sempre più rari. Ci vuole un cuore grande, come quello del giovane momò fra Simone Maria Robbiani, che fin dall’adolescenza ha capito che il suo cammino era quello di servire Gesù. Un incontro avvenuto durante la preparazione alla cresima, presso la Fraternità Francescana di Betania, a Rovio, e che lo ha portato a scoprire nell’umanità di Cristo qualcosa di più grande e corrispondente al suo desiderio di felicità rispetto alle tante passioni che il mondo offre. Ordinato sacerdote lo scorso 24 giugno nella casa madre della Fraternità Francescana di Betania in provincia di Bari, fra Simone ha celebrato questa mattina la sua prima Messa nella parrocchia natale dei Santi Cosma e Damiano di Mendrisio. Durante la cerimonia, alla presenza di numerosi sacerdoti e di molti fedeli, sono stati anche ricordati diversi anniversari sacerdotali.

(red.)