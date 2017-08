La Volpe riprova a fare il bis

Il gruppo Tarchini ha ripresentato la domanda di costruzione per l’ampliamento del FoxTown negli stabili S. Martino in Via Moree, dopo che la prima è stata ritirata.

Tentativo bis per fare il bis. Infatti il gruppo Tarchini ha presentato per la seconda volta all’attenzione del Municipio di Mendrisio la domanda di costruzione con cui vorrebbe ampliare l’outlet negli stabili San Martino in Via Moree, attualmente adibiti a magazzini/produzione, destinandoli a superfici di vendita, depositi e uffici.

La nuova richiesta è stata pubblicata ieri presso l’ufficio tecnico cittadino e da qui al 21 settembre (giorno della fine della consultazione) non mancherà di essere passata ai raggi X dalle associazione ambientaliste, in particolare per vedere che cosa dirà il rapporto d’impatto ambientale che è stato allegato questa volta sull’eventuale conseguenze che avrà l’ampliamento in un comprensorio, quello di San Martino appunto, ormai abbondantemente saturo di costruzioni e di traffico motorizzato.

(GPA)