L'aria momò sta un po' meglio

di Giacomo Paolantonio

Sono passate ormai tre settimane da quando il Dipartimento del Territorio (DT) ha lanciato l’allarme a causa di un picco nella concentrazione di inquinanti dell’aria nel Mendrisiotto. Come si ricorderà (si veda il GdP del 16 dicembre 2016), il valore medio giornaliero delle famigerate polveri fini PM10 registrato mercoledì 14 dicembre a Chiasso è stato di 85 µg/m3 (si legge microgrammi al metro cubo), mentre a Mendrisio tale valore si è attestato a 70 µg/m3. Dei valori ampiamente al di sopra del limite massimo consentito dall’ordinanza federale contro l’inquinamento atmosferico (OIAt) (50 µg/m3), ma anche oltre la nuova “soglia d’informazione” stabilita dal recentissimo decreto esecutivo del Consiglio di Stato per misure d’urgenza in caso d’inquinamento (fissata a 75 µg/m3), motivo per cui è stata data l’allerta da Palazzo delle Orsoline. Ora, ad oltre venti giorni di distanza, siamo andati a vedere come si è evoluta la situazione durante le feste, periodo in cui tradizionalmente il traffico stradale declina vertiginosamente, anche se, vale la pena di ricordarlo, il clima particolarmente mite di questi giorni sicuramente non avrà aiutato. Venendo al sodo, analizzando i dati forniti dall’osservatorio OASI del DT (alcuni dei quali sono ancora provvisori comunque), si evince dalla stazione di rilevamento del PM10 di Chiasso che, dopo quel mercoledì da bollino nero, i valori hanno cominciato a scendere drasticamente, anche se per tornare al di sotto del limite di legge ci sono voluti tre giorni.

Infatti il PM10 nella cittadina di confine è calato a 45 µg/m3 solamente il 17 dicembre (dopo gli 80 µg/m3 del 15 dicembre e i 61 µg/m3 del giorno successivo). Tuttavia sempre a Chiasso, ci sono stati altri sforamenti a S. Stefano (54 µg/m3), a Capodanno (52 µg/m3) e il 2 gennaio (53 µg/m3). Un andamento simile è stato registrato dalla stazione del PM10 a Mendrisio. Dopo il succitato picco di mercoledì 14 dicembre (70 µg/m3), anche nel capoluogo del distretto i valori sono tornati nella norma tre giorni dopo (con 41 µg/m3), ma sempre a S. Stefano le polveri fini hanno passato i limiti (52 µg/m3). Per contro a Mendrisio nel nuovo anno non si sono ancora verificati sforamenti del PM10. Ora però, osservando i dati dall’inizio di novembre, va detto che a Chiasso sono stati registrati 14 giorni di sforamento, di cui 5 consecutivi, mentre a Mendrisio sono stati 13, di cui 4 consecutivi, anche se si tratta di quelli successivi all’incendio di un deposito di pneumatici, in coincidenza del quale il PM10 è salito a oltre il doppio del consentito (102 µg/m3).

Il 2016 è stato meno fuori norma

Lasciando da parte gli sforamenti giornalieri del PM10, per i quali, come detto, il limite è di 50 µg/m3, tramite i dati dell’OASI, chi scrive (dunque il dato non è ufficiale) ha calcolato anche qual è stata la media annuale del 2016, per la quale la soglia consentita dall’OIAt è assai più stringente, ovvero sia 20 µg/m3. Ebbene, in entrambi i centri si è abbondantemente sforato, del 20% a Mendrisio (24 µg/m3) e del 10% a Chiasso (22 µg/m3). Tuttavia, rispetto alla media del 2015, la situazione è nettamente migliorata nel 2016, visto che alla fine dell’anno precedente la media di Chiasso era stata di addirittura 32 µg/m3 e quella di Mendrisio di 30 µg/m3, dunque oltre il 30% peggio.