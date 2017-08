L'AS Castello compie mezzo secolo

di Giacomo Paolantonio

Mezzo secolo di vittorie, ma anche di sconfitte, tutte affrontate con passione, determinazione e spirito sportivo. Nel 2017 l’AS Castello compie 50 anni, traguardo che il club calcistico sta festeggiando con tutta la popolazione del borgo momò, regalandosi anche un libro fresco di stampa, che ne tramanderà la storia per almeno i prossimi cinquanta anni.

Come ha spiegato al Giornale del Popolo Giorgio Regazzoni, già responsabile della prima squadra, «il volume è stato realizzato con il ruolo determinante di Guido Codoni e di Marco della Casa. È un’opera di una cinquantina di pagine in formato A4, che davvero racchiude in modo semplice ed efficace allo stesso tempo il nostro glorioso passato, con tutti gli episodi marcanti e tanti aneddoti sulla nostra storia calcistica, corredati con fotografie d’epoca, anche del nostro settore allievi. Inoltre tutti i presidenti dell’AS Castello che si sono avvicendati in questi cinque decenni, compreso il fondatore Alessandro Crivelli, hanno dato il loro contributo al libro, con delle interviste».