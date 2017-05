Ligornetto, rapinato un distributore di benzina

Ennesima rapina stamattina nel Mendrisiotto. Ad essere preso di mira un distributore di benzina con annesso negozio a Ligornetto, in via Cantinetta. Stando alla Polizia cantonale, verso le 10.30 un individuo a viso scoperto armato di pistola è entrato nel negozio ed ha minacciato una dipendente facendosi consegnare i soldi della cassa. È fuggito con il bottino a piedi in direzione del confine. Non vi sono stati feriti. Le ricerche subito intraprese non hanno dato, per ora, esito positivo.

Ecco i connotati del rapinatore:

Uomo, corporatura normale, 160/170 cm di altezza, carnagione chiara, indossava un cappellino e occhiali da sole a specchio. Vestiva pantaloni grigi e una felpa pure grigia.

Eventuali testimoni che hanno notato movimenti sospetti nelle vicinanze del distributore sono pregati di contattare la Polizia cantonale allo 0848 25 55 55.

Lo stesso negozio è già stato preso di mira diverse volte. Due rapine sono state perpetrate nel solo mese di marzo di quest'anno (vedi Articoli correlati), il responsabile (un 25enne italiano) era poi stato arrestato il 22 aprile a Novazzano.

(Red)