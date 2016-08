Mancati pagamenti, IPUS in pretura

Mercoledì mattina, come riportato dall’RSI, ha avuto luogo presso la pretura di Mendrisio Sud l’udienza per il fallimento senza preventiva esecuzione dell’IPUS. L’Istituto Privato Universitario svizzero è finito in aula a causa del proprio rettore, che ha citato l’istituto per il mancato versamento dello stipendio da 2 mesi a questa parte.

La procedura avviata oggi – dal carattere straordinario – è volta a far fallire ‘l’istituto di Chiasso senza dover prima eseguire l’iter procedurale ordinario, evitando così di perdere diversi mesi diversi mesi e di comportare grandi costi.

In aula è emersa la difficile situazione finanziaria dell’IPUS, che avrebbe nel frattempo pure sospeso il pagamento degli stipendi dei suoi dipendenti.

L’istituto para universitario ha dal canto suo dichiarato di poter coprire i debiti tramite l’utilizzo delle rette che gli studenti pagheranno a settembre. La sentenza è attesa nei prossimi giorni.

