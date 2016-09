Marcia per i migranti a Chiasso

I No border hanno manifestato oggi a Chiasso per solidarietà ai migranti respinti. Ma non sono mancati gli atti vandalici.

Un gruppo di No border ha manifestato ieri a Chiasso per dimostrare supporto ai migranti respinti al confine sud del Ticino.

Secondo la polizia si è trattato di 250 persone - 500 secondo gli organizzatori - che attorno alle 14 si sono ritrovate vicino allo stadio per poi dirigersi nel centro della cittadina, passando dalla stazione. Il corteo, malgrado non fosse autorizzato, si è svolto con tranquillita. Non sono tuttavia mancati atti di vandalismo da parte di alcune persone mascherate che hanno imbrattato con lo spray insegne e muri, in particolar modo di banche.

(RED)