Media di 20 persone al centro di Rancate

Resta bassa l'occupazione anche se in agosto si è registrato un picco di 53 persone. Per alcuni giorni il centro ha ospitato i richiedenti asilo destinati al CRS di Chiasso.

Lo Stato Maggiore Cantonale Immigrazione comunica i dati relativi all'occupazione nel mese di agosto del centro unico temporaneo per migranti in procedura di riammissione semplificata in Italia di Rancate.

Mediamente il centro ha registrato un'occupazione di 20 persone, toccando un massimo di 53 persone lunedì 7 agosto e un minimo di 4 persone giovedì 24 agosto. Il centro ha una capienza massima di 150 posti.

Si fa rimarcare come il Centro di Rancate, durante una temporanea chiusura del Centro per Richiedenti l'Asilo (CRS) di Chiasso, tra martedì 8 e giovedì 10 agosto ha accolto anche richiedenti l'asilo e non solo migranti in procedura di riammissione semplificata in Italia.

Lo SMCI comunicherà mensilmente questi dati al fine di informare la popolazione sulla tematica.

(Red)