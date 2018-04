Melano: molto più di 5 cappelle

di Andrea Finessi

Ci sono luoghi e cose che si ricordano dall’infanzia e che si crede resteranno per sempre. Ma il tempo lavora inesorabilmente e lascia il segno. Prima una crepa, che con il passare degli anni si allarga, si allunga. Una macchiolina grigia diventa una macchia nera, si insinua in profondità, cambia i colori e la superficie si logora. Tutto quello che c’era scompare, si perde.

A meno che non ci sia qualcuno che se ne prenda cura e la preservi. Una cura che nasce dall’attenzione e dall’affetto per i luoghi dei ricordi, luoghi sacri magari, per la nostra fede e per la nostra memoria. Non necessariamente delle cattedrali. Possono essere anche delle piccole cappelle, un santuario. Come quelle che a Melano la popolazione ha voluto mantenere negli anni, prendendosene amorevolmente cura.

Segno tangibile di una devozione mariana della comunità, il Santuario della Madonna del Castelletto e le cinque cappelle votive decorate con i Misteri Gaudiosi, da “sempre” sono lì, anche per il più anziano. E ieri questo legame con la popolazione, con la fede e la devozione alla mamma di Gesù, davvero gaudiosa in questi giorni per la Risurrezione, è stato rinnovato con la riapertura del Santuario, la benedizione e l’inaugurazione delle cinque cappelle appena restaurate.