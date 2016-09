Mendrisio, il Fox Town si allarga

La domanda di costruzione per creare 30 nuovi negozi nel centro San Martino è in consultazione presso l’Ufficio tecnico della città.

Presto il Fox Town potrebbe allargarsi. Come anticipato dal Corriere del Ticino infatti, in questi giorni è in consultazione presso l’Ufficio tecnico di Mendrisio la domanda di costruzione per realizzare 30 nuovi spazi commerciali all’interno del centro San Martino, situato in via Moree a poca distanza dalla nuova stazione delle FFS.

Nello specifico si intende parzialmente cambiare la destinazione dei magazzini presenti nello stabile in superfici di vendita. I cambiamenti riguarderanno quindi solamente l’interno dell’edificio e risulteranno in un investimento di 1,175 milioni di franchi.

Una parte del centro sarà comunque adibita a depositi e magazzini. Le 30 attività che vi si insedieranno in futuro saranno gestite dalla Tarchini Group SA di Manno.

La domanda di costruzione rimarrà in consultazione sino al 21 settembre.

(Red)