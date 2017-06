Mendrisio in lutto per Pierluigi Rossi

È morto stamattina, dopo una lunga malattia, l'avvocato Pierluigi Rossi, per 22 anni sindaco di Mendrisio, dal 1972 al 1994, prima di Carlo Croci. Rossi, 82 anni, aveva iniziato la sua carriera politica negli anni Sessanta come consigliere comunale di Lugano, città dove si trasferì da Mendrisio già nel 1940 per terminare gli studi ginnasiali e liceali, proseguendo la formazione accademica all'università di Friburgo e conseguendo la licenza in diritto (dal 1965 era titolare di uno studio legale e notarile a Mendrisio). Poi fu deputato in Gran Consiglio dal 1967 al 1971, parallelamente all'attività di consigliere comunale a Mendrisio; dal 1970 al 1972 ne divenne vice, per poi passare alla poltrona di sindaco nel nuovo mandato. Dal 1981 al 1988, inoltre, è stato vicepresidente cantonale del Partito popolare democratico. L'avvocato mo-mo è stato anche presidente del club di calcio Mendrisio Star e di molte altre associazioni. Negli ultimi anni si era trasferito nel Malcantone, a Breno. I funerali sono previsti per sabato.