Mendrisio, Romano candidato ufficiale

Marco Romano, municipale di Mendrisio e consigliere nazionale, sarà in lizza per la poltrona di sindaco del Magnifico Borgo

L’ufficializzazione della candidatura, già ampiamente nota, è giunta in serata dall’assemblea della sezione PPD di Mendrisio. Marco Romano cercherà dunque di succedere all’attuale sindaco dimissionario Carlo Croci, al quale l’assemblea ha tributato un lunghissimo applauso per quanto fatto nei 24 anni in cui ha condotto l’esecutivo. Il ballottaggio vedrà quale altro concorrente Samuele Cavadini, preferito dal PLR all’attuale vice sindaco Samuel Maffi, che in precedenza aveva manifestato l’intenzione di scendere in lizza.