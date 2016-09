Mendrisio, vent’anni di Accademia

di Andrea Finessi

L’Accademia di Architettura di Mendrisio è sempre più una città nella città. Una città internazionale, oltretutto, come conferma l’ampio respiro delle sempre numerose iniziative e attività collaterali che l’Accademia presenta a inizio dell’anno accademico. Quest’anno, oltre al ricco programma didattico e di eventi, si prospetta inoltre ricco di novità che riguardano la struttura che celebrerà il suo 20.mo anniversario. Come infatti ha confermato il direttore Marc Collomb durante la conferenza stampa tenutasi ieri in Villa Argentina, affiancato dal Coordinatore di direzione Marco Della Torre e dal rettore dell’Università della Svizzera italiana Boas Erez, è quasi pronta la domanda di costruzione per il futuro “Bar Vignetta” che prenderà il posto della struttura precedente. Come ha spiegato il direttore, l’idea è quella di creare uno spazio sociale che possa fungere da luogo di riferimento per studenti, docenti e quanti hanno voglia di respirare “l’aria dell’Università”. Il futuro locale pubblico andrà quindi a sostituire l’attuale bar interno all’Accademia e tali ambienti verranno adibiti a spazi per la didattica. Non sarà l’unica novità per il campus “affamato” di spazi in cui potersi sviluppare, poiché accanto al Teatro dell’architettura in costruzione, integrandosi in esso, verrà costruito anche il Turconi 2, uno stabile con atelier per gli studenti del primo anno, il cui progetto, ideato dallo studio basilese Buchner Bründlerm, è già in fase avanzata.

Per quanto riguarda il programma accademico, come sempre esso si caratterizza per la spiccata vocazione internazionale dell’Accademia, ormai annoverata tra una delle migliori università di architettura nel mondo. Un’eccellenza per Mendrisio che attira architetti di fama, i quali accolgono volentieri la possibilità di insegnare nella struttura di Mendrisio. È il caso ad esempio di Junya Ishigami, giovane architetto giapponese che il 29 settembre riceverà il BSI Swiss architectural Award 2016 e che ha accettato l’invito ad insegnare in Accademia. Quest’anno si segnala inoltre la nomina del prof. Antonio Calafati, in seguito alla partenza di Joseph Acebillo. Oltre alle materie abituali, l’Accademia conferma inoltre l’impegno a sviluppare ulteriormente, dal secondo anno in poi, le complesse tematiche riferite alla progettazione sostenibile, grazie al coordinamento del prof. Muck Petzet. Oltre alla sostenibilità si parlerà anche di “mobilità”, grazie all’architetto grigionese Valerio Olgiati che condurrà un esperimento pilota di mobilità internazionale, ospitando a Mendrisio 10 studenti giapponesi del Kyoto Institute of Technology, prima di spostare il suo atelier di progettazione nella città giapponese per 4 settimane. Spazio poi ad una serie di conferenze di architetti di fama internazionale, tra le novità in calendario un ciclo di lezioni pubbliche per la Cattedra Borromini che saranno tenute dallo storico e critico dell’architettura prof. Jean-Louis Cohen, che terrà un corso a carattere seminariale sulla fotografia di architettura.

Come accennato, quest’anno l’Accademia festeggia 20 anni della sua esistenza, i quali verranno celebrati nel corso di una serata pubblica il prossimo 27 ottobre, alla presenza di Mario Botta, Aurelio Galfetti, Peter Zumthor e di altre personalità che nel tempo hanno contribuito alla buona riuscita del progetto della scuola. L’evento sarà realizzato con la regia dello storico e critico dell’architettura Jacques Gubler. Vent’anni che hanno portato l’Accademia a divenire una delle più rinomate scuole di architettura nel mondo: ecco perché, come ha affermato il direttore Collomb, «si prosegue nel segno della continuità, cercando di mantenere l’internazionalità degli scambi che già oggi può vantare l’Accademia». Parole a cui ha fatto eco il rettore dell’USI Boas Erez: «L’indirizzo è chiaro, la direzione non è da cambiare. Ogni tanto sento dire dalle persone del territorio che la formazione della nostra Accademia è “eterea”, ma qui si formano architetti, non è un cantiere. Non è una struttura campata per aria, si insegna la cultura e cosa significa essere architetto. Noi vogliamo che i nostri giovani sappiano capire anzitutto “la domanda”, che a volte è più prezioso che saper dare la risposta, magari ripetendola. Voglio però ribadire che la nostra è una “scuola professionale”: non abbiamo una vocazione alla pratica, ma la maggioranza dei nostri architetti trovano comunque lavoro», ha aggiunto, spiegando che nel corso del primo anno circa il 92% degli architetti usciti dal campus di Mendrisio si inserisce nel mercato del lavoro.