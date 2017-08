Mendrisiotto sempre più bello

di Andrea Finessi

Il Mendrisiotto si fa sempre più bello. Negli ultimi anni la regione turistica più giovane del Ticino è infatti andata arricchendosi di attrazioni e offerte di “prodotti” paesaggistici, culturali, ma anche enogastronomici, grazie ad una produttiva collaborazione tra enti pubblici e privati che ha saputo valorizzare e promuovere un territorio che ha molto da offrire. Dal patrimonio UNESCO del San Giorgio fino alla Valle di Muggio, eletta nel 2014 Paesaggio dell’anno, la “regione da scoprire” nel 2017 ha aggiunto nuovi tasselli al colorato mosaico di peculiarità che i visitatori possono trovare nel Mendrisiotto.

In ordine cronologico: a marzo è stata inaugurata la prima Casa del vino presso il Mulino del Ghitello che offre i prodotti enogastronomici tipici del Mendrisiotto e del Ticino; in aprile è stato finalmente inaugurato l’atteso Fiore di Pietra di Mario Botta che continua ad attirare migliaia di visitatori in vetta al Generoso; sempre in aprile l’apertura del Museo del Trasparente ha permesso di riscoprire la bellezza e l’unicità di queste opere; maggio ha visto invece arricchire l’esperienza del Parco Archeologico di Tremona con una prima nazionale, ossia una visita immersiva nel medioevo grazie alla realtà “aumentata” di occhiali 3D. E non è ancora finita, visto che a settembre verranno inaugurati anche i nuovi spazi delle cave di Arzo , con un suggestivo paesaggio e un percorso didattico e il Teatro dell’architettura.

Offrire esperienze funziona

Siamo solo all’inizio di un lungo lavoro però, perché occorrerà far fruttare tutto questo. Ad aiutare in questo compito ci sono l’esperienza e le competenze della direttrice dell’Organizzazione turistica del Mendrisiotto e Basso Ceresio Nadia Fontana Lupi che, insieme allo staff OTR, in questi anni ha dato un decisivo contributo a rendere il Mendrisiotto una regione turistica riconosciuta – e sempre più conosciuta - anche Oltralpe.