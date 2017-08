Miele e api più forti del gran caldo

Il caldo non ha danneggiato la produzione di miele, andata bene, e le api ticinesi. Non così in Pianura Padana, dove a essere decimati sono stati interi allevamenti.

di Andrea Bertagni

Il caldo di queste settimane, con punte giornaliere che hanno superato più volte i trenta gradi, non ha danneggiato la produzione di miele e le api ticinesi. Da noi, non è insomma capitato quello che è invece avvenuto ad esempio nella Pianura Padana, dove il caldo, unito alla siccità, ha decimato interi allevamenti e ridotto e di molto i quantitativi del prelibato alimento.

«In effetti – ci spiega Davide Conconi, presidente della Società Ticinese di Apicoltura (STA) – nel nostro Cantone abbiamo sopportato meglio che in pianura, tanto che la produzione in generale è andata abbastanza bene, anche se non tutto, a dire il vero, è andato per il verso giusto». Cosa intende? «La produzione di miele di acacia all’inizio è stata un disastro – specifica Conconi – a causa del ritorno del freddo». Fortuna vuole che il miele di Acacia «alle nostre latitudini è in realtà abbastanza ricercato e dalla produzione localizzata e non importante dal punto di vista quantitativo».