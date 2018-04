Misure concrete per le attività dei nuclei

di Andrea Finessi

In questi tempi, in cui tutti i commerci faticano, non c’è una ricetta che risolva la situazione. Ma anche piccoli aiuti possono fare la differenza e così anche i Municipi provano a fare la propria parte per sostenere i commercianti. Un aiuto che a Mendrisio passa attraverso il cambiamento del Regolamento comunale per la promozione economica dei nuclei, passando da un’ottica di sussidiamento a un’ottica di incentivo per tutte le attività, nessuno escluso. Il nuovo regolamento, approvato all’unanimità dal Consiglio comunale, come ha spiegato ieri il capodicastero economia Marco Romano, non è ancora cresciuto in giudicato, ma dal 7 maggio, salvo improbabili ricorsi, entrerà in vigore con effetto retroattivo dal 1. gennaio. Gli incentivi saranno di due tipi e riguarderanno un aiuto per chi decora la vetrina o l’ingresso della propria attività e per chi apre una nuova attività in uno dei nuclei dei quartieri cittadini, da Salorino a Meride.

Quelle dei commercianti sono purtroppo problematiche ormai note: il cambiamento delle abitudini negli acquisti, la società che cambia, l’e-commerce, i centri commerciali. Sono sfide che toccano il commercio al dettaglio globalmente. «Da parte del Municipio non c’è una risposta a questi problemi, non si possono toccare gli affitti e non si possono decidere dall’oggi al domani sgravi fiscali, ma nel margine di manovra concesso, estremamente limitato», ha sottolineato Romano, anche dopo aver dialogato con i commercianti, «si è deciso di lanciare qualcosa di innovativo». Il precedente regolamento risaliva ad ormai una quindicina di anni fa ed era ora di guardare alla Città nel suo complesso. «Si tratta di una proposta pratica - ha detto il municipale - con un budget per ora limitato prudenzialmente a 45mila franchi, a favore non più solo del commercio al dettaglio, perché ogni attività genera un potenziale movimento: forse non invertiremo la tendenza, ma questo è un gesto concreto per aiutare chi vuole insediarsi nei nuclei e a sostegno di chi è già presente».