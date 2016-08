"Nessun inasprimento, facciamo chiarezza"

Punto Media oggi a Mendrisio, dove il comando centrale di Berna e il Corpo Guardie di confine hanno convocato la stampa al fine di dare chiarimenti sulle attuali procedure di gestione del flusso dei migranti, dando risposte puntuali da parte del comandante Mauro Antonini, affiancato dal direttore del centro di registrazione e procedura di Chiasso Antonio Simona, dal Cap. Patrick Benz, capo specialista in ambito migratorio CGF e responsabile degli aspetti migratori insieme al portavoce del comando CGF di Berna, aiutante di stato Maggiore Attila Lardoni.

Domande che hanno riguardato ogni aspetto dei controlli, dalla durata della gestione delle verifiche («da 1 a 3 ore») fino alle perquisizioni («applicate rigorosamente»). In particolare il CGF, replicando cosí ad alcune polemiche sulla gestione delle famiglie e dei minorenni in particolare, ha però voluto puntualizzare che il criterio adottato in ogni passaggio è sempre quello di dare la priorità alle persone più vulnerabili, ossia minori, famiglie e malati. «Bisogna considerare però che i bambini sono sempre accompagnati, mentre i minorenni - o meglio -, i "sedicenti" minorenni, la cui età è indefinibile, dicono di avere tra i 16 e i 18 anni e sono sempre soggetti agli accordi in vigore tra Italia e Svizzera, per i quali non vi è distinzione di età. Per quanto riguarda i bambini sono soggetti agli accordi internazionali sulla protezione del fanciullo», ha spiegato il comandante Antonini.

Come inoltre è già stato detto in altre occasioni, molti migranti tentano più volte l'entrata, chiedendo ogni volta di poter andare verso la Germania, da cui i cosiddetti respingimenti alla Polizia italiana: «Ci sono persone che si presentano la prima volta con un'identità e non chiedendo l'asilo vengono respinti. Quindi tornano, magari tentando di passare da Briga, e vengono nuovamente respinti. Cosí ancora una volta e magari al quarto tentativo, con una quarta identità, chiedono asilo. Noi li accogliamo e poi dopo poche ore fanno perdere le loro tracce, diretti a nord. Ma non hanno capito che ormai sono sotto "il cappello svizzero", pertanto in Germania verranno rimandati in Svizzera. Ragion per cui tanti si rifiutano di chiedere asilo», ha spiegato ancora Antonini.

Nel corso dell'incontro è stato inoltre spiegato come funziona Il lavoro presso il Centro affluenza di Chiasso stazione. Come ha spiegato il capitano Benz, la maggior parte delle persone vengono fermate sul treno, ma i fermi avvengono anche alla frontiera verde e in strada: «Quindi i migranti vengono portati anzitutto in una sala d'attesa, dove avviene un primo contatto per vedere chi sono le persone più vulnerabili. In questi locali trovano un bagno e una sala informazioni. Dopodiché avviene un primo controllo per vedere chi è malato, viene applicato un braccialetto di diversi colori, che serve come nostra informazione interna. In una seconda fase avviene il controllo sulla persona, per le merci proibite e per la sicurezza, con il controllo del bagaglio ed eventuale perquisizione. Quindi avviene l'identificazione in base alla legge sugli stranieri, con la presa delle impronte di tutti, tranne i bambini sotto i 14 anni. Le impronte vengono mandate a Berna dove vengono elaborate da una centrale dati internazionale. Queste sono la vera carta d'identità della persona. A quel punto avviene una prima audizione, durante la quale le persone vengono informate, utilizzando anche dei pittogrammi che ci aiutano a comunicare e moduli in più di 50 lingue. Si parla e si chiede cosa vuole la persona, chiedendo il motivo dell'entrata e del soggiorno. Qui la Guardia decide cosa fare, se il respingimento o applicare l'articolo 18 della legge federale. Se non ha i documenti, viene fatta rientrare in Italia, se chiede protezione, viene trasferito al SEM. Esaminiamo tutto il caso: se la persona ha documenti falsi, le impronte, le richieste, gli uomini valutano tutto, dopodiché si fa un rapporto per capire cosa sia successo. Tuttavia in questa fase è importantissima la comunicazione, perché è il migrante che deve chiarire perché vuole venire in Svizzera e cosa chiede alla Confederazione. Noi diamo le informazioni, ma sono loro che devono dire cosa desiderano».

«Le basi legali non sono cambiate, per noi, ma sono cambiati i processi, in particolare per la sicurezza dei nostri agenti e per essere più veloci. La migrazione non è qualcosa di nuovo per noi, abbiamo dei professionisti alle frontiere e sicuramente non c'è stato alcun inasprimento dell'applicazione delle regole. A seconda del numero delle persone adottiamo una procedura confacente», ha aggiunto il Comandante.

(Red)