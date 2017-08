"Non si spreca un solo uomo in più"

di Andrea Finessi

Non è certo una novità per le Guardie di confine scoprire che migranti e passatori possono utilizzare come via di entrata in Ticino anche la frontiera verde. Ma sicuramente trovare una rete tagliata è un segnale di un fenomeno in continuo mutamento da tenere sotto controllo. Nei giorni scorsi un allarme incendio scattato alla cascina Cattafame di Uggiate Trevano, sita nei pressi del valico di Bizzarone, ha permesso di scoprire che non lontano dalla cascina la rete italiana posta sul confine era stata recisa. Un fatto che solleva spontaneamente qualche domanda sulla capacità di qualsiasi Paese di essere impermeabile, sia esso la Svizzera, l’Ungheria o la Gran Bretagna, di fronte a un flusso di persone che vogliono entrare a tutti i costi, migranti o altro. Per quanto riguarda la Svizzera, si tratta di riflessioni che sicuramente fanno anche le Guardie di confine che, per la natura stessa del loro lavoro, devono costantemente adattarsi per poter controllare il flusso di persone e di merci. La Confederazione infatti, come dimostra anche il cambiamento nella politica di presidio dei valichi minori, più che sbarrare gli ingressi, negli anni ha cambiato il proprio sistema di controllo utilizzando altri metodi, attraverso le pattuglie mobili che effettuano controlli di retrovalico, agenti in borghese e anche i droni.

Restando in ambito di migrazione, tema caldo per il Ticino e in particolare per il Mendrisiotto, è notizia di questi giorni di un calo del numero di migranti illegali (ovvero coloro che vengono fermati e non intendono presentare richiesta d’asilo) rispetto al 2016, 17.510 nel 2017 contro le 21.987 unità nello stesso periodo dell’anno precedente a livello svizzero. Una diminuzione dovuta a molteplici fattori, non da ultimo il dispositivo messo in atto sul confine, con le riammissioni in Italia previste dagli accordi di Dublino triplicate rispetto al 2015. Ciò che invece non diminuisce, bensì aumenta, è il numero dei trafficanti di esseri umani fermati. Nonostante il 2016 sia stato finora l’anno dei record, nel primo semestre erano stati fermati 154 passatori, mentre nel 2017 se ne sono registrati già ben 220 in tutta la Svizzera. Inoltre un calo dei numeri non significa una diminuzione della pressione al confine, che resta costante, con 40-50 arrivi al giorno, quando in passato questi numeri si avevano settimanalmente. Quindi i previsti rinforzi di uomini e i grandi cambiamenti in atto soprattutto nel Mendrisiotto in ambito migranti sono una necessità, come ci conferma anche il capitano Davide Bassi.