Novazzano, ennesima rapina a un distributore

Ad essere preso di mira questa volta è il negozio del bp in via Casate. Non sono ancora noti i dettagli.

Le informazioni sono ancora frammentarie ma venerdì pomeriggio attorno alle ore 13:45 in un negozio annesso ad un distributore di benzina in via Casate a Novazzano è stata compiuta una rapina. Al momento non sono noti i dettagli e si attende una conferma da parte della polizia Cantonale.

(Red)