Nulla da fare per la Posta di Balerna

Solo la Posta è competente per decidere la trasformazione di un ufficio postale in agenzia. La decisione relativa all'ufficio di Balerna non può quindi essere contestata davanti alla giustizia, afferma il Tribunale amministrativo federale (TAF) in un sentenza resa pubblica oggi.

È la Posta che decide se chiudere, trasferire o trasformare un ufficio o un'agenzia, sottolineano i giudici federali. Prima però deve consultare il comune e tentare di raggiungere un accordo. Se non si raggiunge un'intesa, il comune può rivolgersi alla Commissione federale delle poste (PostCom). Nel caso di Balerna quest'ultima aveva concluso che la trasformazione in agenzia è "conforme alle condizioni quadro legali e permetterà anche in futuro l'erogazione di un servizio universale di buona qualità nella regione in questione".

La chiusura dell'ufficio postale, comunicata a fine 2016, è ormai definitiva. Il Gigante giallo ha avvisato in gennaio la popolazione con un volantino distribuito a tutti i fuochi che da inizio maggio il servizio cambierà veste e si trasferirà all'interno di una cartoleria diventando una filiale in partenariato. Nell'ottobre del 2016 era stata consegnata una petizione contro la chiusura, munita di 1’781 firme a difesa del servizio.

La sentenza del TAF non è definitiva e può ancora essere contestata al Tribunale federale.

Nella foto Giorgio Fonio (PPD), Luca Pagani (sindaco di Balerna) e Maurizio Agustoni (Ti-Press / Pablo Gianinazzi)

La reazione del sindaco Pagani

Da noi raggiunto telefonicamente, il sindaco di Balerna Luca Pagani si è detto dispiaciuto per la decisione del TAF e ci ha fatto sapere che valuterà insieme al resto del Municipio se ricorrere in ultima istanza al Tribunale federale di Losanna. "Finora abbiamo ritenuto che fosse nostro dovere non lasciare nulla di intentato", ha aggiunto.

La nuova agenzia contestata dovrebbe aprire i battenti in ottobre.

(GPA/Ats)