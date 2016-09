Via Odescalchi, chiesti 6 anni al massimo

Per quattro degli imputati gli avvocati domandano il proscioglimento, mentre il legale dello sparatore vuole venga condannato "solo" per omicidio intenzionale.

"Ha agito per legittima difesa": così oggi in aula l'avvocato difensore del 27enne italo-brasiliano che l'8 ottobre scorso, a Chiasso, colpì con un manganello il 35enne portoghese, poi ucciso a colpi di pistola. E ha quindi chiesto il proscioglimento del suo assistito, Alberto Magno Inocencio Guimaraes, a processo da lunedì con altri quattro imputati per il delitto di Via Odescalchi.

Nel dettaglio, la legale ha spiegato che il giovane ha sferrato i colpi per impedire che la vittima sparasse. Stando al racconto degli accusati, ad aprire il fuoco per primo fu proprio il 35enne portoghese. Opposta la tesi accusatoria, secondo cui è stato invece il 26enne Qendrim Berisha a sparare per primo e ad uccidere il 35enne portoghese. Per Berisha l'avvocato ha chiesto che non sia condannato per assassinio, bensì per omicidio intenzionale, tenendo però conto di un eccesso di legittima difesa. Secondo il legale, quindi, la pena non deve essere superiore ai 6 anni, mentre la procuratrice pubblica - lo ricordiamo - aveva chiesto 20 anni.

Per i tre imputati minori, ossia il 37enne rumeno Alin Marinel Lupulescu, il 30enne albanese Fidan Mavraj e il 27enne ucraino naturalizzato svizzero Yevhen Urievich Spizhavka - i legali difensori hanno pure chiesto l'assoluzione dalle accuse.

La sentenza è attesa martedì pomeriggio.

(Red)

