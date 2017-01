Via Odescalchi, qualcosa si muove

L'Esecutivo di Chiasso ha incontrato il proprietario di alcuni stabili di via Odescalchi. Obiettivo: apportare delle migliorie agli edifici in un quartiere su cui si sono accesi di recente più volte i riflettori della cronaca. Si è trattato, fa sapere lo stesso Muncipio, di uno “scambio aperto di vedute sui fatti che si sono verificati in quell'area negli ultimi tempi”. Il risultato? Un'azione celere del titolare degli immobili. Oltre a un rispetto maggiore delle regole condominiali da parte di locatore e inquilini.

La discussione, in ogni caso, non si arresterà qui. Preso l'accordo di ritrovarsi a scadenze regolari, il tavolo di lavoro sarà allargato anche servizi comunali e cantonali. "Così facendo sarà possibile far convergere gli interessi di tutti nel ristabilire una situazione di convivenza civile, arginando il disagio che in questi ultimi tempi si è vieppiù diffuso”.