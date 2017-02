OSC, paziente psichiatrico si ustiona

Un 64enne paziente della Clinica psichiatrica cantonale di Mendrisio è rimasto ustionato a causa delle fiamme divampate dal letto su cui si trovava, incendiatosi per cause incerte. A riferirlo è la Polizia cantonale, specificando che sarà l'inchiesta ad accertare il motivo all'origine dell'infortunio e che l'uomo ha riportato ferite gravi, ma non tali da metterene in pericolo la vita.

Sul posto il SAM che ha soccorso l'uomo, il quale è poi stato trasportato all'ospedale di Losanna dalla REGA .

(Red)