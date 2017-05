Perde la padronanza dell'auto e si rovescia

(LE FOTO) È successo verso le 12.40 sulla Penudria, tra Arosio e Gravesano. Conducente trasportato in ospedale, ma con ferite apparentemente non gravi.

Un incidente della circolazione è avvenuto oggi, verso le 12.40, sulla Penudria tra Arosio e Gravesano. Stando alle informazioni raccolte da Rescue Media un uomo, alla guida di una Hyundai immatricolata in Ticino, nell’affrontare una curva, per motivi da stabilire, ha perso il controllo del veicolo che ha terminato la sua corsa rovesciato.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano che hanno subito prestato le prime cure al ferito, in seguito trasportato per ulteriori accertamenti al pronto soccorso. Le sue condizioni non sono note, ma apparentemente le ferite riportate non dovrebbero essere particolarmente gravi.

Sul posto anche i pompieri di Lugano per scongiurare il rischio di inquinamento causato dalla fuoriuscita di liquidi dal veicolo accidentato. La Polizia Cantonale ha provveduto a chiudere il tratto di strada per agevolare le operazioni di soccorso e di recupero del veicolo.

(Red)