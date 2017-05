In pericolo la vita del ciclista 76enne investito

In via Ligornetto a Stabio, un 76enne della regione è stato investito da un'automobilista 78enne che circolava nella sua stessa direzione.

La Polizia cantonale comunica che oggi poco prima delle 16 a Stabio in via Ligornetto vi è stato un incidente della circolazione stradale.

Stando ad una prima ricostruzione, una 78enne automobilista svizzera domiciliata nel Mendrisiotto circolava in direzione di Ligornetto. Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, è entrata in collisione con un 76enne ciclista svizzero domiciliato nella regione che circolava nella stessa direzione. Dopo l'urto l'uomo è caduto a terra.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, della Polizia della città di Mendrisio e i soccorritori del SAM che dopo aver prestato le prime cure al ciclista lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale. Il 76enne ha riportato gravi ferite tali da metterne in pericolo la vita.

(Red)