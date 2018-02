"Più attenzione per il Basso Mendrisiotto"

Dopo le recenti prese di posizione di alcuni granconsiglieri del Mendrisiotto e di ASTUTI (Associazione ticinese degli utenti del trasporto pubblico), che hanno manifestato la loro insoddisfazione per i collegamenti garantiti dalle FFS fra il nord e l’estremo sud della Svizzera, ora i partiti della di Chiasso e Balerna (Unità Socialista, I Verdi, PLR, PPD e Lega dei Ticinesi) hanno deciso di unire le loro forze in una raccolta firme che si propone di attirare l’attenzione sullo scadimento del servizio TILO/FFS sulla tratta Chiasso – Balerna – Mendrisio – Lugano (e oltre).

In un comunicato stampa, viene sottolineato che dall’introduzione del nuovo orario nel dicembre del 2017, i tempi di percorrenza medi fra Chiasso e Lugano sono aumentati, così come sono accresciuti i disservizi anche a causa dell’entrata in funzione della linea verso Varese. "Negli anni TILO e FFS hanno saputo sviluppare un sistema di trasporto pubblico sempre più efficiente e performante, in grado di rispondere in maniera adeguata alle esigenze dei pendolari del distretto. Il peggioramento di questo servizio ha fatto suonare il campanello d’allarme, non solo in sede istituzionale, ma anche fra la popolazione", scrivono i partiti, spiegando che attraverso la petizione si vuole dare voce a tutti i cittadini che in questi mesi hanno espresso critiche a titolo personale e a quelli che non l’hanno fatto.

"Perché il Basso Mendrisiotto non può essere semplicemente considerato una terra di transito da sfruttare per le sue infrastrutture, ma necessita del sostegno incondizionato di FFS e TILO per garantire ai pendolari un servizio veramente concorrenziale con l’automobile", si conclude la nota.

La petizione in formato elettronico si trova cliccando qui.

(Red)