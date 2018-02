Polizia svizzera fino a Milano? Si valuterà

Per Roberta Pantani è una necessità per gli agenti della Polizia: il Cantone boccia la sua mozione, ma ne accoglie i contenuti di cui se ne discuterà.

di Andrea Finessi

Fin dove possono spingersi le forze dell’ordine elvetiche in Italia per portare a termine un inseguimento o compiere un indagine, seppure in collaborazione con le autorità italiane? Ed è possibile che la polizia non possa effettuare un inseguimento sul lago, arrivando fino a invadere le “acque italiane”? Non è il caso di ridiscutere il raggio d’azione dell'Accordo sulla collaborazione di polizia e doganale tra Svizzera e Italia, in vigore dal 1 novembre 2016?

La Consigliera nazionale leghista Roberta Pantani Tettamanti lo scorso 15 dicembre era tornata a chinarsi sul tema della sicurezza e delle forze dell’ordine sul confine, dopo aver incassato in precedenza già l’appoggio di Berna per una fase di test sulla chiusura notturna dei valichi, allo scopo di contrastare la microcriminalità che varca il confine per commettere furti e rapine.

Ora il tema riguarda però criminalità di ben altro calibro, con inchieste, appostamenti e situazioni limite che potrebbero richiedere rapidità di intervento e una certa libertà da parte degli agenti. A tal fine tra Italia e Svizzera è entrato in vigore un accordo di collaborazione, su cui tuttavia la Consigliera nazionale sollevava qualche perplessità.