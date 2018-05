Pompieri, bilancio prima della fusione

Tra i festeggiamenti per il 150° e l'unione con il Corpo di Chiasso, il comandante Corrado Tettamanti non ha dubbi: "La nostra storia non si potrà mai cancellare".

Non è stata una presentazione del bilancio dell’anno precedente come lo sono state tante altre, quella di ieri, per il Corpo Civici Pompieri di Mendrisio e questo per ben due motivi. Da una parte il 2017 è stato l’anno dei grandi festeggiamenti per il 150esimo anniversario del corpo, dall’altra perché l’anno prossimo esso sarà sciolto e ci sarà la fusione con i pompieri di Chiasso, all’interno di un nuovo consorzio, che in queste settimane sta passando il vaglio di tutti i Consiglio comunale del distretto. Una fase di transizione che il comandante, Corrado Tettamanti, sta curando fin nei più minimi particolari, affinché il nuovo corpo sia affidabile quanto quello che di cui ha retto le sorti finora. «Per noi cambierà tutto, ma quello che hanno fatto le autorità politiche, i comandanti e i militi che ci hanno preceduto non si potrà mai cancellare», ha sostenuto il tenente colonnello del Corpo Civici Pompieri.