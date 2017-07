Ponte Cremenaga, arrestato il rapinatore

È stato arrestato il presunto autore della rapina di sabato scorso a un distributore di benzina di Ponte Cremenaga. L'uomo è finito in manette stamattina, giovedì, a Novazzano alle 5.30. Lo rendono noto il Ministero pubblico e la Polizia cantonale. Si tratta di un 57enne cittadino italiano, residente in provincia di Como ed attivo professionalmente in Ticino. Il rapinatore aveva agito a viso scoperto ed armato di coltello. Era entrato nel negozio ed aveva minacciato una dipendente impossessandosi della cassa. Successivamente era fuggito con il bottino. Al 57enne si è giunti grazie ad un certosino lavoro d'inchiesta da parte degli inquirenti della Polizia cantonale, in questa fase di indagine hanno fattivamente collaborato le Guardie di confine. Pure da evidenziare lo scambio di informazioni tra forze di polizia italiane e ticinesi.

L'uomo, fermato nell'ambito di un apposito dispositivo, era alla guida di una vettura con targhe italiane. L'inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Moreno Capella.

(Red)