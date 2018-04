"Pronto a dialogare con tutte le forze politiche"

di Andrea Finessi

«Sono onorato di poter dire che nelle fila del PPD Marco Romano sia il candidato a sindaco di Mendrisio». Così il sindaco uscente Carlo Croci ieri ha voluto introdurre il suo “delfino” Marco Romano, presentandolo come 24 anni fa fece il suo predecessore Pierluigi Rossi. Anche se quella Romano comunque «non è una candidatura che nasce dal nulla», Croci ha scelto il 35enne Consigliere nazionale per raccogliere la sua eredità. Un’eredità «pesante» è stato sottolineato nel corso di un incontro con la stampa oggi al Grotto Bundi, che tuttavia Romano ritiene di poter prendere in mano, forte di un gruppo che lo sostiene e una squadra, quella del PPD di Mendrisio e quartieri, che lavora con lui.

E che l’eredita sia pesante è un dato di fatto: sono 24 anni che Mendrisio non cambia sindaco e Croci ha lasciato il segno nel Borgo, che nel frattempo è diventato una Città con un’università e centinaia di milioni di investimenti in opere. Serve dunque una persona che abbia forze, entusiasmo, esperienza e competenza, ma soprattutto che abbia una buona squadra alle spalle e capacità di dialogare con le altre forze in campo. Se c’è infatti un merito che tutti hanno riconosciuto a Croci, più di altro, è sicuramente la capacità «di dialogo e di condivisione con tutte le forze politiche e le istanze della società civile», ha commentato Gianluca Padlina, presente oggi insieme a Francesca Luisoni per l’occasione. Il PPD oggi era infatti presente, insieme anche a Paolo Danielli, per sostenere Romano «che ha lavorato intensamente per presentare un programma articolato».

Ed è un programma, quello del PPD, che in realtà non si discosta da quello presentato alle ultime elezioni, è stato puntualizzato: «Vogliamo portare avanti con coerenza le idee che sono sfociate nel piano delle opere. Ed è per questo che Romano non porterà proposte mirabolanti, ma rinnova un impegno condiviso con le altre forze politiche». Romano ha quindi ricordato il programma di legislatura 2016-2020 PPD, che mette al centro i quartieri, la sicurezza, la mobilità e la tutela del territorio e del lavoro, il consolidamento dei servizi socio-assistenziali, l’importanza delle scuole universitarie e non e tanto altro. Per Romano comunque Mendrisio è una Città che «va ancora costruita», dove non mancano temi complessi da affrontare con decisione e lungimiranza. Tra questi anche quello del traffico. Ed è su temi come questi, ma non solo, che l’esperienza a Berna da Consigliere nazionale non solo non è un limite, ma aiuta, perché osservare e comprendere come vengono trattati e affrontati certi temi nel resto della Svizzera, può contribuire a risolvere le criticità del Mendrisiotto.

Il municipale momò quindi bolla come «maldicenze» le polemiche di chi ritiene che non si possa conciliare il suo incarico a Berna con quello di sindaco, anzi. «Oggi le problematiche derivano da scelte politiche di ordine superiore» ed è in tali gremi che occorre anche confrontarsi. Romano comunque ribadisce di essere al 100% momò, con «Mendrisio nel cuore, dove c’è il centro della mia vita» e non accetta che si dica che non sia presente o che l’impegno federale nuoccia alla sua famiglia: «Io vivo qui e ogni singola giornata a Berna è agendata fino al 2020, quindi quell’attività non rallenta quanto c’è da fare a Mendrisio. Sono consapevole che la politica occupi tempo, ma non sono scelte che ho fatto con leggerezza». Cosi come non ha preso alla leggera la successione Croci e la sua eredità: «Pensare di essere qui oggi per il dopo Croci mi mette qualche brivido lungo la schiena, ma sono sereno ed estremamente motivato. Penso che fare il sindaco non sia un compito da leader solitario, ma sia un lavoro di gruppo. Non c’è un manuale del buon sindaco, - ha aggiunto - ma c’è voglia di lavorare con un bel gruppo. Abbiamo un municipale già connesso con Bellinzona e persone con formazioni diverse, tanti giovani. Marco Romano da solo non può fare niente. Il sindaco è un primus inter pares e veri diritti non ne ha: ha una serie di responsabilità, deve condurre un lavoro, difendere le sue tesi e i progetti del Municipio. Ed è con questo approccio che mi presento, disponibile a dialogare con tutte le forze politiche per fare il meglio per Mendrisio».